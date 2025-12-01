Ричмонд
Погодный калейдоскоп: как разные регионы России встречают зиму

На Дальнем Востоке, на берегах Охотского моря, подрастут сугробы. На юге осадки закончатся, но придут морозы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
У Байкала в понедельник, 1 декабря, температура понизится до −20 °C, в Якутске — до −31 °C, в Верхоянске — до −46 °C. Во Владивостоке ожидается −4 °C, в Хабаровске — −12 °C, в Благовещенске — −13 °C.

В Сибири похолодание отступит. Волна теплого воздуха пройдется по юго-западу — температура поднимется к нулю градусов, пройдет мокрый снег. В Тюмени — +2 °C, в Красноярске — −17 °C, завтра от морозов ничего не останется. Через сутки тепло подойдет к Иркутску, но сегодня там еще прохладные −22 °C.

На Урале ожидается оттепель, интенсивность осадков уменьшится. В Перми — +1 °C, в Екатеринбурге — +3 °C, в Челябинске — +4 °C, в Уфе — +3 °C, Оренбурге — +1 °C.

На европейской территории России первый день зимы пройдет с нетипичной для этого месяца высокой температурой. Исключением станет лишь Мурманск: сегодня там −6 °C. В Калининграде — +3 °C, в Твери, Ижевске и Рязани — +2 °C.

На юге установится пасмурная погода, похолодает. В Севастополе — +13 °C, в Сочи — +16 °C, в Краснодаре — +13 °C, в Луганске — +4 °C.

В Санкт-Петербурге и Москве термометр покажет +3 °C, осадки маловероятны. Геомагнитный фон Земли останется спокойным.