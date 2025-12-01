Погодный калейдоскоп: как разные регионы России встречают зиму

В Сибири похолодание отступит. Волна теплого воздуха пройдется по юго-западу — температура поднимется к нулю градусов, пройдет мокрый снег. В Тюмени — +2 °C, в Красноярске — −17 °C, завтра от морозов ничего не останется. Через сутки тепло подойдет к Иркутску, но сегодня там еще прохладные −22 °C.