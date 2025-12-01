Число погибших на Шри-Ланке превысило три сотни: видео

Спасатели эвакуировали 148 тысяч граждан из затопленных районов. В операции приняли участие военные и добровольцы. Об этом написали в издании Apnews.
Сильные дожди обрушились на страну в начале прошлой недели: пришел циклон «Дитва». К четвергу ситуация стала критической. В нескольких районах прошли оползни — они перекрыли участки дорог, транспортное сообщение приостановилось. Несколько железнодорожных направлений закрыли.
Водохранилища и реки вышли из берегов. Вода затопила жилые дома, сельскохозяйственные угодья, где местное население выращивало чай. Из-за паводка прорвало плотину.
В стране, по предварительной оценке, стихия повредила около 15 тысяч строений. Власти приостановили работу общеобразовательных организаций. Около 30% жителей остались без электричества, также наблюдались сбои в работе систем водоснабжении и связи.
Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке обратился за помощью к Индии — из Дели вылетели два вертолета со спасателями. Также Япония сообщила, что отправит группу специалистов для борьбы со стихией.
Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ливни продолжатся. Напомним, что на острове остаются около девяти тысяч российских туристов.