Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Число погибших на Шри-Ланке превысило три сотни: видео

В регионе из-за стихии погибли 334 человека. 370 жителей числятся пропавшими без вести.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +3° 6 м/с 75% 765 мм рт. ст. +4°

Спасатели эвакуировали 148 тысяч граждан из затопленных районов. В операции приняли участие военные и добровольцы. Об этом написали в издании Apnews.

Сильные дожди обрушились на страну в начале прошлой недели: пришел циклон «Дитва». К четвергу ситуация стала критической. В нескольких районах прошли оползни — они перекрыли участки дорог, транспортное сообщение приостановилось. Несколько железнодорожных направлений закрыли.

Водохранилища и реки вышли из берегов. Вода затопила жилые дома, сельскохозяйственные угодья, где местное население выращивало чай. Из-за паводка прорвало плотину.

В стране, по предварительной оценке, стихия повредила около 15 тысяч строений. Власти приостановили работу общеобразовательных организаций. Около 30% жителей остались без электричества, также наблюдались сбои в работе систем водоснабжении и связи.

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке обратился за помощью к Индии — из Дели вылетели два вертолета со спасателями. Также Япония сообщила, что отправит группу специалистов для борьбы со стихией.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ливни продолжатся. Напомним, что на острове остаются около девяти тысяч российских туристов.