Ноябрь 2025 года поставил температурные рекорды в России

В России наступила календарная зима. Согласно прогнозу, декабрь пойдет по стопам последнего месяца осени.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Мужчина с женщиной гуляют по осеннему лесу — погодные рекорды ноября 2025
Источник: Legion-Media

Предыдущий месяц вошел в историю метеонаблюдений благодаря нескольким рекордам. Средняя температура воздуха в Москве в этот период установилась на уровне +3,8 °C. Значение превысило климатическую норму на 4,3 пункта. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

Холоднее всего было 16 ноября: тогда термометр показал −4,3 °C. Самой теплой стала погода 8 ноября: потеплело до +10,8 °C. Подобные значения поместили 2025 год на третье место в списке самых теплых ноябрей за всю историю метеонаблюдений в столице. Лидерство сохранилось за 2013-м: тогда температура составила +4 °C. На втором месте остался ноябрь 1996 года со значением +3,9 °C.

Норма осадков для последнего месяца осени в Москве — 52 миллиметра. В этом году выпало 74 миллиметра влаги. Это на 43% больше обычного. По осадкам ноябрь 2025 года занял пятую строку.

Подобную теплую тенденцию отметили в Северной столице России. Средняя температура в Санкт-Петербурге составила +3,4 °C. Это на два с половиной градуса выше положенного. Последний раз так тепло было пять лет назад.

Приволжье также побило погодные рекорды. В Пензе средний показатель установился возле +4,3 °C. Это на 0,3 единицы выше 1878 года, который считался лидером. Рекорд обновил Саратов: там средняя температура составила +5,4 °C. Значение превзошло почти на целый градус прошлый максимум, который зафиксировали в 2010-м. Число рекордсменов также пополнили Самара и Оренбург: в них температура превысила прошлых победителей на 0,4 и 0,2 градуса.