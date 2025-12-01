Ноябрь 2025 года поставил температурные рекорды в России

Приволжье также побило погодные рекорды. В Пензе средний показатель установился возле +4,3 °C. Это на 0,3 единицы выше 1878 года, который считался лидером. Рекорд обновил Саратов: там средняя температура составила +5,4 °C. Значение превзошло почти на целый градус прошлый максимум, который зафиксировали в 2010-м. Число рекордсменов также пополнили Самара и Оренбург: в них температура превысила прошлых победителей на 0,4 и 0,2 градуса.