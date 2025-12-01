Ноябрь 2025 года поставил температурные рекорды в России

Холоднее всего было 16 ноября: тогда термометр показал −4,3 °C. Самой теплой стала погода 8 ноября: потеплело до +10,8 °C. Подобные значения поместили 2025 год на третье место в списке самых теплых ноябрей за всю историю метеонаблюдений в столице. Лидерство сохранилось за 2013-м: тогда температура составила +4 °C. На втором месте остался ноябрь 1996 года со значением +3,9 °C.
Норма осадков для последнего месяца осени в Москве — 52 миллиметра. В этом году выпало 74 миллиметра влаги. Это на 43% больше обычного. По осадкам ноябрь 2025 года занял пятую строку.
Подобную теплую тенденцию отметили в Северной столице России. Средняя температура в Санкт-Петербурге составила +3,4 °C. Это на два с половиной градуса выше положенного. Последний раз так тепло было пять лет назад.
Приволжье также побило погодные рекорды. В Пензе средний показатель установился возле +4,3 °C. Это на 0,3 единицы выше 1878 года, который считался лидером. Рекорд обновил Саратов: там средняя температура составила +5,4 °C. Значение превзошло почти на целый градус прошлый максимум, который зафиксировали в 2010-м. Число рекордсменов также пополнили Самара и Оренбург: в них температура превысила прошлых победителей на 0,4 и 0,2 градуса.