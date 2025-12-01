Наводнение в Индонезии унесло жизни более 600 человек: фото и видео

Местные власти обнародовали обновленные сведения о последствиях разрушительной стихии. Число подтвержденных жертв возросло до 604 человек. При этом продолжаются поиски еще 464 пропавших. Ранения получили более 2600 жителей. Информацию опубликовали на сайте Национального агентства по стихийным бедствиям.