Наводнение в Индонезии унесло жизни более 600 человек: фото и видео

Местные власти обнародовали обновленные сведения о последствиях разрушительной стихии. Число подтвержденных жертв возросло до 604 человек. При этом продолжаются поиски еще 464 пропавших. Ранения получили более 2600 жителей. Информацию опубликовали на сайте Национального агентства по стихийным бедствиям.
Наводнения привели к оползням. Стихия повредила около 3500 зданий в 50 районах. Более 578 000 жителей были вынуждены экстренно эвакуироваться из домов.
Вода принесла грязь, деревья и камни. Они перекрыли дороги, что затруднило транспортное сообщение между регионами. Спасательную операцию осложнила удаленность некоторых затопленных территорий: к ним сложно подобраться на сухопутной технике.
Власти отметили, что спасательная операция продолжается, несмотря на сложные погодные условия. Аварийные службы приготовили вертолеты для восстановления линий электропередачи. Во многих районах наблюдаются сбои с водоснабжением и связью.