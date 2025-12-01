Ричмонд
Жертвами наводнений и оползней в Азии стали более 1 тыс. человек

В Индонезии число погибших превысило 600, на Шри-Ланке — 300 жителей.

Источник: Reuters

Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 604, продолжаются поиски 464 человек, сообщили в Национальном агентстве по стихийным бедствиям (BNPB). Циклон «Дитва» принес затяжные дожди, его пик пришелся на 29 ноября. Скорость ветра составила до 20,8 метра в секунду.

Уточняется, что пострадали порядка 2600 местных жителей, свыше 578 000 человек были эвакуированы в трех провинциях на острове Суматра. Местные власти заявили о затоплении более 5000 зданий. Отмечается, что 3500 зданий серьезно повреждены. Свыше 580 000 человек были вынуждены покинуть дома.

Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.

В Таиланде, по информации властей, общее число пострадавших в результате наводнений в регионе превысило три с половиной миллиона человек. 176 жителей погибли. В граничащем с Таиландом малайзийском штате Перлис жертвами циклона стали три человека.

На Шри-Ланке жертвами наводнений стали 335 местных жителей. Там также объявлялся режим чрезвычайной ситуации.