Жертвами наводнений и оползней в Азии стали более 1 тыс. человек

Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 604, продолжаются поиски 464 человек, сообщили в Национальном агентстве по стихийным бедствиям (BNPB). Циклон «Дитва» принес затяжные дожди, его пик пришелся на 29 ноября. Скорость ветра составила до 20,8 метра в секунду.