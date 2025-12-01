Жителей Южной Австралии призывают есть устрицы для восстановления рифов

В рамках проекта раковины после стерилизации будут помещаться в биоразлагаемые контейнеры и погружаться на морское дно в качестве субстрата для молоди устриц. Вместе с раковинами в океан будут отправляться известняковые конструкции. Кроме того, на некоторых участках планируется использовать подводные динамики, воспроизводящие звуки креветок, что, по словам специалистов, привлекает устриц.