Жителей Южной Австралии призывают есть устрицы для восстановления рифов

Жителям штата Южная Австралия рекомендовали употреблять местные устрицы и передавать их раковины для участия в программе по восстановлению устричных рифов, пишет The Guardian. Предполагается, что такие рифы помогут улучшить качество морской воды и снизить риск вредных цветений водорослей.
В рамках проекта раковины после стерилизации будут помещаться в биоразлагаемые контейнеры и погружаться на морское дно в качестве субстрата для молоди устриц. Вместе с раковинами в океан будут отправляться известняковые конструкции. Кроме того, на некоторых участках планируется использовать подводные динамики, воспроизводящие звуки креветок, что, по словам специалистов, привлекает устриц.
Устрицы способны фильтровать до 100 литров воды в день, что делает их рифы важным элементом экосистемы. Южная Австралия в этом году столкнулась с масштабным токсичным цветением водорослей, что сказалось на популяции морских обитателей.
Правительство штата совместно с исследователями планирует построить 25 общественных устричных рифов, а также четыре крупных известняковых рифовых сооружения.