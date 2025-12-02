В Сибири в районе потухшего вулкана Кропоткина возможно появление новых

Появление новых вулканов возможно в Сибири в районе потухшего вулкана Кропоткина, который находится в Бурятии. Таким мнением поделился с ТАСС профессор Сколковского института науки и технологий, член-корреспондент РАН Иван Кулаков.
«Вулкан Кропоткина уже извергся, и больше он не будет извергаться. Но вполне возможно рождение вулканов рядом. Этот тип вулканизма работает таким образом, что каждый раз относительно небольшой вулканический конус рождается в новом месте», — сказал он.
Ученый уточнил, что вулкан Кропоткина относится к моногенным: они извергаются только один раз в своей истории. После извержения магматический канал остывает и расплавленная порода затвердевает. Застывшее вещество закупоривает проход, поэтому при следующей геологической активности расплав ищет выход в другом месте, образуя новый вулкан, пояснил Кулаков.
Эксперт также отметил, что возможное новое извержение в этом районе не повлечет глобальных последствий и останется чисто локальным событием. «Если оно произойдет, то это будет излияние базальтовой лавы из трещины, будут вырываться пепел, образовываться относительно небольшие шлаковые конусы. В этом случае извержение, скорее всего, можно будет увидеть из космоса. При этом влияния на глобальный климат такого рода извержения не оказывают», — пояснил он.
Вулкан Кропоткина — самый крупный молодой потухший вулкан в долине реки Хи-Гол на Окинском плоскогорье в Бурятии, в 500 километрах к северо-западу от Иркутска. Состоит из осыпей базальтового шлака — пористой застывшей лавы с пузырьками газа — и назван в честь известного географа и революционера Петра Кропоткина. Точный возраст вулкана неизвестен.