В Сибири в районе потухшего вулкана Кропоткина возможно появление новых

Эксперт также отметил, что возможное новое извержение в этом районе не повлечет глобальных последствий и останется чисто локальным событием. «Если оно произойдет, то это будет излияние базальтовой лавы из трещины, будут вырываться пепел, образовываться относительно небольшие шлаковые конусы. В этом случае извержение, скорее всего, можно будет увидеть из космоса. При этом влияния на глобальный климат такого рода извержения не оказывают», — пояснил он.