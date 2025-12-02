Синоптики рассказали, в каких регионах России во вторник ожидаются осадки

В Хабаровском крае во вторник, 2 декабря, температура установится −14 °С. Завтра столбик на термометре упадет минимум на шесть пунктов. У Байкала сегодня ожидается −19 °С. В Якутию придет настоящая зима с температурой до −30 °С. В Верхоянске — −47 °С, в Благовещенске — −19 °С, во Владивостоке — −5 °С.
На северо-западе Сибири продолжится похолодание, на остальной части установится осенняя погода. В Омской и Новосибирской областях сегодня прогнозируют около нуля градусов, пройдет снег. В Салехарде и Ханты-Мансийске — −5 °С.
На Урале наступит оттепель. В Перми и Екатеринбурге температура поднимется до +1 °С, в Челябинске и Уфе — до +3 °С.
В центре европейской территории России сложится похожая погода. Антициклон расширит свое влияние, осадки закончатся только завтра. В Калининграде — +2 °С, в Смоленске — +1 °С, в Приозерске — +4 °С.
На юге температурный фон продолжит снижаться. В Ялте похолодает до +13 °С, в Сочи — до +15 °С, в Краснодаре — до +11 °С. Местами пройдут дожди.
В Санкт-Петербурге во вторник ожидается +4 °С, осадки маловероятны. В Москве дождей не прогнозируют, днем разогреет до +1 °С.
Вероятность магнитных бурь сегодня составит около 3%. Но уже завтра геомагнитная обстановка ухудшится.