Злые осы из-за погоды начали нападать на россиян

Осы разозлились из-за аномально теплой погоды и начали нападать на россиян в Центральной России и южных регионах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пострадавшие россияне пожаловались, что насекомые кусают в затылок, кисти рук и лицо. У некоторых из-за укусов развивается аллергия.

Традиционно осы уходят в спячку в конце октября — начале ноября, но в этом году из-за теплой осени их цикл сбился. Насекомые испытывают стресс в связи с изменениями погодных условий и недостатком пищи.