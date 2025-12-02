Злые осы из-за погоды начали нападать на россиян

Осы разозлились из-за аномально теплой погоды и начали нападать на россиян в Центральной России и южных регионах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Пострадавшие россияне пожаловались, что насекомые кусают в затылок, кисти рук и лицо. У некоторых из-за укусов развивается аллергия.
Традиционно осы уходят в спячку в конце октября — начале ноября, но в этом году из-за теплой осени их цикл сбился. Насекомые испытывают стресс в связи с изменениями погодных условий и недостатком пищи.
Прошедший ноябрь в Москве стал третьим в списке самых теплых со средней температурой воздуха +3,8 °C, что на 4,3 градуса превысило климатическую норму. Самыми теплыми были ноябрь 1996 года — +3,9 °C — и ноябрь 2013-го — +4 °C.