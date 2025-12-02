Ученые зафиксировали признаки грядущего супервзрыва на Солнце

Объектам, которые располагаются слева, присвоили номер 4296. Центральную группу пятен обозначили как 4294, правую — 4298. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Эксперты рассказали, что самое крупное — южное объединение пятен, которое показалось на видимой стороне Солнца три дня назад. Общая площадь активных центров составила 2200 единиц. Это почти на 50% больше, чем предыдущий лидер этого года. Ранее рекордсменом считали область 4079 размером 1200 единиц, которая сформировалась на Солнце прошедшей весной.
Отметим, что в понедельник, 1 декабря, северная группа 4276 выпустила облако плазмы Х-уровня. Несколько недель назад этот центр стал причиной пяти вспышек наивысшей степени. Тогда его площадь составляла 1100 единиц, сейчас — всего 100. Величина южной группы достигла 1600 единиц, но пока из этой зоны не зафиксировали ни одного выброса, кроме слабой вспышки С-степени.
Ученые подчеркнули: если энергия продолжит накапливаться, то может привести к супервзрыву, который войдет в историю. Кроме того, до сих пор остается непонятной низкая солнечная активность, которую фиксирует оборудование.