Ученые зафиксировали признаки грядущего супервзрыва на Солнце

Формирование активных центров, которые зарегистрировали на видимой части солнечного диска, стало самым крупным за последний год. Темные пятна разбили на три группы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
На Солнце готовится супервзрыв — 2 декабря 2025
Источник: Freepik

Объектам, которые располагаются слева, присвоили номер 4296. Центральную группу пятен обозначили как 4294, правую — 4298. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Эксперты рассказали, что самое крупное — южное объединение пятен, которое показалось на видимой стороне Солнца три дня назад. Общая площадь активных центров составила 2200 единиц. Это почти на 50% больше, чем предыдущий лидер этого года. Ранее рекордсменом считали область 4079 размером 1200 единиц, которая сформировалась на Солнце прошедшей весной.

Отметим, что в понедельник, 1 декабря, северная группа 4276 выпустила облако плазмы Х-уровня. Несколько недель назад этот центр стал причиной пяти вспышек наивысшей степени. Тогда его площадь составляла 1100 единиц, сейчас — всего 100. Величина южной группы достигла 1600 единиц, но пока из этой зоны не зафиксировали ни одного выброса, кроме слабой вспышки С-степени.

Ученые подчеркнули: если энергия продолжит накапливаться, то может привести к супервзрыву, который войдет в историю. Кроме того, до сих пор остается непонятной низкая солнечная активность, которую фиксирует оборудование.