Ученые зафиксировали признаки грядущего супервзрыва на Солнце

Отметим, что в понедельник, 1 декабря, северная группа 4276 выпустила облако плазмы Х-уровня. Несколько недель назад этот центр стал причиной пяти вспышек наивысшей степени. Тогда его площадь составляла 1100 единиц, сейчас — всего 100. Величина южной группы достигла 1600 единиц, но пока из этой зоны не зафиксировали ни одного выброса, кроме слабой вспышки С-степени.