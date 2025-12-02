Cильные снегопады в США затронули 72 млн жителей

Синоптики прогнозируют 8−20 сантиметров снега в округах Хантердон, Моррис, Пассаик, Сассекс и Уоррен. В Нью-Йорке ожидается смешанная погода с дождем и снегом, а части Мэриленда накроет ледяной дождь. Внутренние районы Новой Англии и северного Среднеатлантического региона могут получать по три сантиметра снега в час с общим накоплением до 25 сантиметров и местами свыше 31 сантиметра.