Cильные снегопады в США затронули 72 млн жителей

Мощный зимний шторм накрыл восточную половину США, создав серьезные препятствия для послепраздничных перевозок и вызвав угрозу затяжных перебоев на дорогах и в аэропортах. По сведениям Национальной метеослужбы США, циклон принес обильный снег, ледяной дождь и сильные осадки и смещается на восток страны. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Под зимние предупреждения попали около 72 миллионов жителей — от Скалистых гор до южной части Новой Англии. Южный сектор циклона, охватывающий регионы от Хьюстона до Атланты, может получить до восьми сантиметров осадков, что повышает риск локальных наводнений. Ледяные условия на дорогах прогнозируются в Арканзасе, Западной Виргинии, Виргинии и Кентукки.
После сильного снега и гололеда, нарушивших движение на Среднем Западе и вызвавших закрытие школ в Миссури, Восточное побережье готовится к собственной опасной зимней погоде. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи объявил режим чрезвычайного положения для ряда округов, что позволит властям оперативно оказывать помощь и мобилизовать ресурсы.
Синоптики прогнозируют 8−20 сантиметров снега в округах Хантердон, Моррис, Пассаик, Сассекс и Уоррен. В Нью-Йорке ожидается смешанная погода с дождем и снегом, а части Мэриленда накроет ледяной дождь. Внутренние районы Новой Англии и северного Среднеатлантического региона могут получать по три сантиметра снега в час с общим накоплением до 25 сантиметров и местами свыше 31 сантиметра.
Непогода следует за послепраздничными снегопадами, которые ранее вызвали массовые ДТП, заторы на дорогах и отмену тысяч авиарейсов на Среднем Западе и Великих озерах. В северных районах Миссури почти все дороги покрыты снегом, а школы отменили занятия, чтобы обеспечить безопасность учеников.
Национальная метеослужба предупреждает, что холодный фронт продержится всю неделю. В Чикаго и других регионах Среднего Запада ожидаются рекордно низкие температуры — около −10 °C. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность, ограничить поездки и быть готовыми к продолжительной зимней погоде.