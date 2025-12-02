Ученые: озоновая дыра в Антарктике больше не угрожает планете

Служба мониторинга атмосферы Copernicus сообщила, что промежуток времени, который потребовался для закрытия озоновой дыры, стал самым коротким за последние шесть лет. Кроме того, второй год подряд подобное явление отличается относительно небольшими размерами. При этом содержание озона выше обычного.
Систематические исследования озоносферы начались в 1920 году. Тогда ученые впервые применили наземные спектрометры Добсона. В 1957-м в Антарктиде открыли комплекс научных станций для долгосрочного мониторинга состояния окружающей среды.
Прорыв в науке произошел в 1985-м: группа британских ученых обнаружила озоновую дыру над Антарктидой. Уже в следующем году этот факт подтвердили спутниковые снимки. Это вызвало обеспокоенность научного сообщества, которая не осталась без внимания. В результате 198 стран подписали Монреальский протокол. Согласно ему, государства снизили производства, вредящие озоновому слою.
Несмотря на определенные успехи в восстановлении атмосферы, ученые продолжают следить за ситуацией. Например, мощное извержение вулкана Хунга-Тонга в 2022 году привело к выбросу огромного количества пепла и водяного пара в стратосферу. Это отразилось на состоянии окружающей среды и усилило озоновую дыру.