Ученые: озоновая дыра в Антарктике больше не угрожает планете

Служба мониторинга атмосферы Copernicus сообщила, что промежуток времени, который потребовался для закрытия озоновой дыры, стал самым коротким за последние шесть лет. Кроме того, второй год подряд подобное явление отличается относительно небольшими размерами. При этом содержание озона выше обычного.