Стало известно, к каким регионам России приближается арктический фронт

В среду, 3 декабря, на юге Камчатки потеплеет — прольются дожди. В южных районах континентальной части осадков не ожидается. На Амуре температура опустится до −20 °С, у Байкала и в западной Якутии морозы начнут слабеть.
В Тикси — −23 °С, в Верхоянске — −46 °С, в Якутске — −30 °С, в Бодайбо — −23 °С, в Чите — −16 °С. Во Владивостоке похолодает до −11 °С, в Хабаровске и Благовещенске — до −18 °С.
В Сибири продолжится потепление. Морозы покинут Иркутск: сегодня там −5 °С и снег. На юге западной половины округа осадков не ожидается, установятся легкие морозы до −1 °С. Арктическое вторжение придет в выходные, пока оно показывает могущество на севере. В Хатанге — −33 °С, в Норильске — −21 °С, в Салехарде — −7 °С. Завтра похолодает в среднем на 10 градусов.
Урал останется в ноябре: там везде установится плюс. В Перми, Уфе и Екатеринбурге воздух прогреется до +1 °С.
На север европейской территории России придет атмосферный циклон, который вызовет сильный снег и поднятие температуры. В Мурманске — −4 °С, в Архангельске и Петрозаводске — +2 °С, в Калининграде — +3 °С, в Самаре — +1 °С. В центральных районах осадков не ожидается.
На юге дожди закончатся — начнется потепление. В Сочи воздух прогреется до +16 °С, в Краснодаре — до +11 °С, в Ялте — до +13 °С.
В Санкт-Петербурге сегодня прогнозируют +2 °С, днем возможны прояснения. В Москве — +2 °С и сухо.
В среду вероятность магнитных бурь составляет 85%. Людям, которые страдают метеозависимостью, рекомендуем следить за самочувствием: геомагнитное поле будет нестабильным.