Стало известно, к каким регионам России приближается арктический фронт

В Сибири продолжится потепление. Морозы покинут Иркутск: сегодня там −5 °С и снег. На юге западной половины округа осадков не ожидается, установятся легкие морозы до −1 °С. Арктическое вторжение придет в выходные, пока оно показывает могущество на севере. В Хатанге — −33 °С, в Норильске — −21 °С, в Салехарде — −7 °С. Завтра похолодает в среднем на 10 градусов.