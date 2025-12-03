Ричмонд
Тревожные цифры: Россия оказалась в топе-5 стран по выбросам углекислого газа

Специалисты провели оценку последних 30 лет. Россия сумела с 1990 года уменьшить объем выбросов с 20,7 до 18 тонн на человека.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Формула углекислого газа в небе — рейтинг стран по выбросам углекислого газа 2025
Источник: Unsplash

На вершине мирового рейтинга расположились Саудовская Аравия с показателем 22,8 тонны на человека, Австралия — с 22,3 тонны, Канада — с 19,8 тонны, США — с 17,3 тонны. За ними следует Россия. Статистику опубликовали в издании Naked Science со ссылкой на базу данных Edgar.

Ученые объяснили, что высокие значения выбросов обусловлены зависимостью государств от углеродоемких источников энергии и развитой транспортной инфраструктурой. При этом европейские страны демонстрируют тенденцию к снижению.

Показательной оказалась ситуация в Китае: там объем вырос с 3,17 до 10,81 тонны за рассматриваемый период. Однако и он остался ниже уровня Америки, Канады, Австралии и Саудовской Аравии.

Япония и европейские государства показали значительное снижение вредных веществ. Германия сумела сократить объем с 15,6 до 8,2 тонны. Великобритания снизила показатель с 13,6 до 5,6 тонны. Франция и Италия сократили значения на 40−50%. Япония уменьшила объем с 10,4 до восьми с половиной тонн.

Ученые объяснили, что такой прогресс в развитых странах стал возможен благодаря переходу на возобновляемые виды энергии. Кроме того, в борьбе с проблемой помогло повышение энергоэффективности экономики.