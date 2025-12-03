Тревожные цифры: Россия оказалась в топе-5 стран по выбросам углекислого газа

На вершине мирового рейтинга расположились Саудовская Аравия с показателем 22,8 тонны на человека, Австралия — с 22,3 тонны, Канада — с 19,8 тонны, США — с 17,3 тонны. За ними следует Россия. Статистику опубликовали в издании Naked Science со ссылкой на базу данных Edgar.