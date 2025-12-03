Астрономы рассказали, что скрывал объект 3I/ATLAS

Помимо ранее обнаруженных необычных пропорций углекислого газа и жидкости, а также железа и никеля, специалисты с помощью снимков выявили новые аномалии. В ноябре увеличилось соотношение скорости образования метанола к цианиду водорода. Этот показатель превзошел все известные значения для подобных космических тел, за исключением кометы C/2016 R2, которую открыли в 2016 году.