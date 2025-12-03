Астрономы рассказали, что скрывал объект 3I/ATLAS

Снимки сделали 7 мая 2025 года, а об обнаружении тела объявили только 1 июля. Результаты наблюдений с телескопа опубликовал Центр космических исследований Годдарда.
Снимки позволили оценить уровень яркости объекта в мае. Кадры показали значения в диапазоне от 19-й до 21-й звездной величины.
При изучении траектории движения ученые обнаружили расхождения между расчетами и фактическим расположением объекта. Однако это явление эксперты объяснили неточностью в мировой системе координат TESS.
Кроме того, уже на удалении около миллиарда километров от Солнца у объекта зафиксировали кометоподобную активность. При этом текущие наблюдения показали, что траектория движения 3I/ATLAS стабилизировалась и соответствует прогнозам.
Помимо ранее обнаруженных необычных пропорций углекислого газа и жидкости, а также железа и никеля, специалисты с помощью снимков выявили новые аномалии. В ноябре увеличилось соотношение скорости образования метанола к цианиду водорода. Этот показатель превзошел все известные значения для подобных космических тел, за исключением кометы C/2016 R2, которую открыли в 2016 году.
Ученые сообщили, что сейчас объект 3I/ATLAS располагается на удалении примерно 283 миллиона километров от земного шара и движется по прогнозируемой траектории. Сближение с нашей планетой ожидается 19 декабря, как и предполагалось ранее. За этот период объект преодолеет около 14 миллионов километров.