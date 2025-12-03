Синоптик: Сибирь ждут экстремальные перепады температуры

В Кемеровской области и на Алтае в четверг, 4 декабря, ожидается +2 °C. В пятницу, 5 декабря, подморозит до −8 °C. В Сургуте и Нижневартовске завтра похолодает до −5 °C, в воскресенье, 7 декабря, температура опустится до −30 °C.