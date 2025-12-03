Ричмонд
Синоптик: Сибирь ждут экстремальные перепады температуры

Завтра в Сибирском федеральном округе установится тепло, температурный фон превысит норму минимум на 10−15 градусов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
собака в пледе, собака завернута в плед, собаке холодно
Источник: Unsplash

Затем метеоситуация изменится — придет холодный фронт. Через три-четыре дня установится отрицательная аномалия. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Кемеровской области и на Алтае в четверг, 4 декабря, ожидается +2 °C. В пятницу, 5 декабря, подморозит до −8 °C. В Сургуте и Нижневартовске завтра похолодает до −5 °C, в воскресенье, 7 декабря, температура опустится до −30 °C.

В Томске в конце рабочей недели термометр покажет −11 °C, в Новосибирске — −9 °C. В выходные туда придут суровые морозы до −35 °C.

Сегодня Красноярский край продолжит заносить снегом. За последние сутки там выпало девять миллиметров осадков.

К концу недели подморозит до −8 °C, ветер усилится.

Снег ожидается в Иркутске. Он продлится до 5 декабря. В южных районах температура установится около −15 °C, на севере подморозит до −27 °C.