Синоптик: Сибирь ждут экстремальные перепады температуры

Затем метеоситуация изменится — придет холодный фронт. Через три-четыре дня установится отрицательная аномалия. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В Кемеровской области и на Алтае в четверг, 4 декабря, ожидается +2 °C. В пятницу, 5 декабря, подморозит до −8 °C. В Сургуте и Нижневартовске завтра похолодает до −5 °C, в воскресенье, 7 декабря, температура опустится до −30 °C.
В Томске в конце рабочей недели термометр покажет −11 °C, в Новосибирске — −9 °C. В выходные туда придут суровые морозы до −35 °C.
Сегодня Красноярский край продолжит заносить снегом. За последние сутки там выпало девять миллиметров осадков.
К концу недели подморозит до −8 °C, ветер усилится.
Снег ожидается в Иркутске. Он продлится до 5 декабря. В южных районах температура установится около −15 °C, на севере подморозит до −27 °C.