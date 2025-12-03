Ученые: темные пятна на Солнце достигли рекордных размеров

Напомним, что самым крупным активным центром за всю историю наблюдений был комплекс пятен 486. Его зарегистрировали в октябре 2003 года. За неделю он выпустил два сильнейших выброса, которые превзошли по мощности возможности приборов. Вспышку не смогли оценить. Предположительно ее сила составила от Х28 до Х45.