Ученые: темные пятна на Солнце достигли рекордных размеров

Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук подчеркнули, что главная загадка остается в спокойствии этих объектов. Оборудование, которое улавливает вспышечную активность, отображает практически прямую линию. Иногда лишь появляются слабые выбросы не выше С-класса.
Ученые объяснили, что спрогнозировать дальнейшие события невозможно. Развитие ситуации способно пойти двумя путями. Первый заключается в супервзрыве во время нахождения темных пятен на обращенной к нашей планете стороне Солнца. В этом случае вспышка способна войти в историю.
Второй вариант предполагает, что высвобождение энергии произойдет уже после ухода активных областей на обратную часть диска. Тогда с большой вероятностью удар не заденет Землю.
Согласно обновленным расчетам, вероятность магнитных бурь в среду, 3 декабря, составляет 85%.
Однако по факту последние три дня на Солнце не зарегистрировали ни одного события выше класса С.
Напомним, что самым крупным активным центром за всю историю наблюдений был комплекс пятен 486. Его зарегистрировали в октябре 2003 года. За неделю он выпустил два сильнейших выброса, которые превзошли по мощности возможности приборов. Вспышку не смогли оценить. Предположительно ее сила составила от Х28 до Х45.
Вторым по мощности стал центр 9393. Его размер составил 2400 единиц. Объект заметили на Солнце в конце марта 2001 года. В ночь на 3 апреля он стал причиной вспышки уровня Х20. Облако плазмы в тот раз не задело земной шар.
Третье место по ударной мощности занимает локация 3664, которая сформировалась на звезде в мае 2024 года. Ее площадь достигла 2600 единиц. Область привела к 12 выбросам Х-уровня.