Гидрометцентр: к 2050 году в Москве потеплеет на 2−3 градуса

К середине столетия температура в Москве повысится на 2−3 градуса, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, климат будет меняться в зависимости от решений о «приближении к углеродному балансу».

Источник: РИА "Новости"

Синоптик уточнил, что в южных регионах России отмечается тренд на дальнейшее повышение температуры и засушливости. К середине века скорость повышения температуры вырастет еще сильнее. На севере страны прогнозируется повышение количества температурных колебаний.

«Эти прогнозы очень важны, потому что они дают ключ к тому, что нужно делать, каким образом противодействовать негативным последствиям потепления климата», — пояснил ТАСС господин Вильфанд.

Гидрометцентр ожидает, что 2025 год может войти в тройку самых жарких на Земле. Роман Вильфанд считает, что жара связана с глобальным потеплением и усилением экстремальных погодных явлений.

