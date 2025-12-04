Гидрометцентр: к 2050 году в Москве потеплеет на 2−3 градуса

Синоптик уточнил, что в южных регионах России отмечается тренд на дальнейшее повышение температуры и засушливости. К середине века скорость повышения температуры вырастет еще сильнее. На севере страны прогнозируется повышение количества температурных колебаний.
«Эти прогнозы очень важны, потому что они дают ключ к тому, что нужно делать, каким образом противодействовать негативным последствиям потепления климата», — пояснил ТАСС господин Вильфанд.
Гидрометцентр ожидает, что 2025 год может войти в тройку самых жарких на Земле. Роман Вильфанд считает, что жара связана с глобальным потеплением и усилением экстремальных погодных явлений.