Синоптики рассказали, где России в четверг ударят морозы

В четверг, 4 декабря, в Хабаровском крае выглянет солнце, но придет мороз −16 °С. В Благовещенске сегодня — −12 °С, во Владивостоке — −8 °С. В Якутске температура опустится до −36 °С, в Верхоянске — до −42 °С, в Тикси — до −30 °С.
В Сибири начнется похолодание. Юг округа временно прикроет теплый циклон. В Омске ожидается −1 °С, в Барнауле и Екатеринбурге — около нуля градусов, в Иркутске — −1 °С. Север готовится к суровым морозам. В Норильске — −33 °С, в Хатанге — −36 °С. При этом температурный фон продолжит снижаться.
На европейской территории России холод установится только в Воркуте: −12 °С, приближается полярная ночь. На северо-западе и в центре облачно, сохранится плюсовая температура, атмосферное давление поднимется выше нормы. В Самаре и Казани — +1 °С, в Калининграде — +3 °С, в Твери, Орле и Великом Новгороде — +2 °С.
На юге России облаков станет меньше. В Сочи воздух прогреется до +16 °С, в Краснодаре — до +8 °С, в Севастополе — до +12 °С.
В Санкт-Петербурге в четверг ожидается мокрый снег, +2 °С. В Москве обойдется без осадков, температура составит +3 °С.
На Земле сохранится неустойчивая геомагнитная ситуация. В ночь на 4 декабря ученые зафиксировали магнитные бури уровня G2, к утру они снизились до G1.