Синоптики рассказали, где России в четверг ударят морозы

В четверг, 4 декабря, в Хабаровском крае выглянет солнце, но придет мороз −16 °С. В Благовещенске сегодня — −12 °С, во Владивостоке — −8 °С. В Якутске температура опустится до −36 °С, в Верхоянске — до −42 °С, в Тикси — до −30 °С.