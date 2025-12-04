На Солнце произошла первая за неделю вспышка класса М

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения, которое доходит до орбиты Земли. Существует пять классов, от самого слабого к самому мощному: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс означает увеличение мощности излучения в 10 раз. Мощные вспышки, особенно классов М и Х, могут сопровождаться выбросами плазмы. Если облако заряженных частиц достигает Земли, оно может вызвать магнитные бури, которые влияют на работу спутников, систем связи и электросетей.