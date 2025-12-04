Ученые нашли причину разрушительных наводнений в Индонезии: видео

Обильные осадки привели к поднятию уровня воды в водоемах — реки и водохранилища вышли из берегов. В регионе от наводнения пострадали 12 регионов.
Одной из причин, которая ухудшила ситуацию, стала массовая вырубка лесов. В стране уничтожили несколько тысяч гектаров зеленых насаждений. Это вызвало падение водоносности речных бассейнов.
Уровень воды понизился — русла стали более уязвимыми к резким паводкам из-за накопления в них ила и образования заторов. В результате реки не смогли быстро принять большой объем осадков — произошли затопления территории.
Самые разрушительные последствия стихийного бедствия отметили в Южном, Центральном и Северном Тапанули, Хумбанг Хасундутане и Сиболге. Там вода поднялась почти на метр и затопила первые этажи зданий и машины.
По обновленной информации портала Reuters, в стране зафиксировали около 800 летальных исходов. Несколько сотен жителей числятся пропавшими без вести.
Власти сообщили, что спасательная операция продолжается. Людей вывозят в безопасные районы на лодках, передают продукты питания и воду тем, кто остался в домах.