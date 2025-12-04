Ричмонд
ВМО представила прогноз погоды на декабрь, январь и февраль

Согласно обновленным расчетам, метеоситуация в мире будет развиваться под влиянием Ла-Ниньи. Вероятность ее воздействия на погоду составит 55%.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Ребенок сидит на снегу — прогноз ВМО на зиму 2025–2026
Источник: Unsplash

В отчете Всемирной метеорологической организации указано, что явление Ла-Нинья обычно приводит к снижению глобального температурного фона. Несмотря на это, на большей части Земли будет теплее нормы.

Ла-Нинья, в отличие от собрата Эль-Ниньо, вызывает охлаждение поверхности воды в восточной и центральной частях Тихого океана. Это влияет на климат по всему земному шару. Явление может приводить к усилению тропических штормов, изменению характера осадков и формированию более холодных зим в определенных частях планеты.

Синоптики заявили, что в настоящий момент климатические показатели находятся в пограничных условиях. Вероятность влияния Ла-Ниньи — 55%, шанс на нейтральное ENSO — 45%.

Но к январю-февралю метеоситуация изменится: вероятность наступления нейтральных условий составит 75%, Ла-Ниньи — 25%. Ученые подчеркнули, что риск формирования Эль-Ниньо приближен к нулю.

В последнем обновлении прогноза говорится, что в период с декабря 2025-го по февраль 2026 года ожидается превышение климатической нормы в большей части Северного полушария и в значительных районах Южного. Прогноз по количеству осадков соответствует слабой Ла-Ниньи.

Ранее синоптики рассказали, какая ожидается зима в России.