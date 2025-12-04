ВМО представила прогноз погоды на декабрь, январь и февраль

Ла-Нинья, в отличие от собрата Эль-Ниньо, вызывает охлаждение поверхности воды в восточной и центральной частях Тихого океана. Это влияет на климат по всему земному шару. Явление может приводить к усилению тропических штормов, изменению характера осадков и формированию более холодных зим в определенных частях планеты.