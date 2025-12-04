Часть россиян призвали готовиться к зиме

Вслед за циклоном, который за пару суток пронесется от Баренцева моря до Омской области, на Русскую равнину придет арктический воздух. В субботу в Мурманске и Архангельске похолодает до −10−15 °C. В Сыктывкаре и Ухте утром в субботу температура ожидается на уровне нуля градусов — в воскресенье похолодает до −20−23 °C. Похожая погода установится в Екатеринбурге в понедельник, 8 декабря.