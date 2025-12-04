Часть россиян призвали готовиться к зиме

В выходные, 6 и 7 декабря, северо-восточную часть Европейской территории России ждет приход зимы. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Вслед за циклоном, который за пару суток пронесется от Баренцева моря до Омской области, на Русскую равнину придет арктический воздух. В субботу в Мурманске и Архангельске похолодает до −10−15 °C. В Сыктывкаре и Ухте утром в субботу температура ожидается на уровне нуля градусов — в воскресенье похолодает до −20−23 °C. Похожая погода установится в Екатеринбурге в понедельник, 8 декабря.
Южная граница похолодания к понедельнику пройдет по линии Петрозаводск — Кострома — Нижний Новгород — Самара. Понижение температуры там ожидается до −5−10 °C. Южнее этой линии холода не придут. Само похолодание продлится три дня, предупредил синоптик.