Смена лидера в Антарктике: айсберг А23а утратил титул крупнейшего

Путь А23а начался с откола от ледника Фильхнера. В самом начале его габариты достигали 4170 квадратов. Почти 30 лет объект находился в море Уэдделла, затем прошел вдоль берегов Антарктиды. Сейчас дрейфует около Южной Георгии.