Смена лидера в Антарктике: айсберг А23а утратил титул крупнейшего

Исследование провели представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Эксперты рассказали, что размеры айсберга А23а составили 1370 квадратных километров. Об этом написали в Telegram-канале «Лед».
Первое место тепрерь занял D15A. Его площадь при последнем исследовании составила 3071 квадратов. Образование зарегистрировали в 2016 году. Сейчас объект располагается возле Земли Принцессы Елизаветы.
Путь А23а начался с откола от ледника Фильхнера. В самом начале его габариты достигали 4170 квадратов. Почти 30 лет объект находился в море Уэдделла, затем прошел вдоль берегов Антарктиды. Сейчас дрейфует около Южной Георгии.
Процесс разрушения А23а происходил под влиянием океанских потоков и воздушных масс. Эксперты отметили, что таяние льда не угрожает планете, так как процесс происходит медленно.