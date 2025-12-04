Ричмонд
Смена лидера в Антарктике: айсберг А23а утратил титул крупнейшего

Ледяной гигант образовался в 1986 году. С тех пор его площадь сократилась на 67%.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Источник: Reuters

Исследование провели представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Эксперты рассказали, что размеры айсберга А23а составили 1370 квадратных километров. Об этом написали в Telegram-канале «Лед».

Резкое таяние произошло за три предыдущих месяца. За этот период объект потерял 22% площади. С такими показателями айсберг лишился звания самого большого в Антарктике.

Первое место тепрерь занял D15A. Его площадь при последнем исследовании составила 3071 квадратов. Образование зарегистрировали в 2016 году. Сейчас объект располагается возле Земли Принцессы Елизаветы.

Путь А23а начался с откола от ледника Фильхнера. В самом начале его габариты достигали 4170 квадратов. Почти 30 лет объект находился в море Уэдделла, затем прошел вдоль берегов Антарктиды. Сейчас дрейфует около Южной Георгии.

Процесс разрушения А23а происходил под влиянием океанских потоков и воздушных масс. Эксперты отметили, что таяние льда не угрожает планете, так как процесс происходит медленно.