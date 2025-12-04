Вильфанд объяснил теплую погоду в европейской части России

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мягкий климат в европейской части России создает теплый воздух из незамерзающего Атлантического океана, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Это тепло перешло с ноября. Это не просто чисто декабрьское тепло. Уже длительное время, больше двух недель циркуляция атмосферы следующая. Воздушная масса переносится с юга — юго-запада. Циркуляция сейчас сформирована таким образом, что воздушная масса переносится до Атлантического океана. Если воздух переносится с запада, из Атлантики, в течение месяцев холодного полугодия, а ноябрь-декабрь — это месяцы холодные, то это означает, что температурные аномалии положительные», — сказал Вильфанд.
Если же воздушная масса переносится с Атлантики и летом, то это означает прохладную погоду и температуру ниже нормы, пояснил ученый. Такая закономерность объясняется тем, что Атлантический океан не замерзает, поэтому воздух более теплый, чем тот, который формируется на континентах.
«В случае с центральной Россией циркуляция сложилась таким образом, что воздушная масса в отдельные периоды не просто из Атлантики или Средиземного моря, а с севера Африканского континента. Климатически жаркого, теплого, где такие высокие температуры», — подчеркнул Вильфанд.