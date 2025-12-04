Вильфанд объяснил теплую погоду в европейской части России

«Это тепло перешло с ноября. Это не просто чисто декабрьское тепло. Уже длительное время, больше двух недель циркуляция атмосферы следующая. Воздушная масса переносится с юга — юго-запада. Циркуляция сейчас сформирована таким образом, что воздушная масса переносится до Атлантического океана. Если воздух переносится с запада, из Атлантики, в течение месяцев холодного полугодия, а ноябрь-декабрь — это месяцы холодные, то это означает, что температурные аномалии положительные», — сказал Вильфанд.