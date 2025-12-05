Ричмонд
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели

МАГАДАН, 5 дек — РИА Новости. Самолет из Новосибирска второй раз за неделю не смог приземлиться в Магадане из-за метели, он ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, сообщил РИА Новости представитель аэропорта города.

Источник: © РИА Новости

Ранее в Магаданскую область пришел второй снежный и ветреный циклон за неделю. В регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. В Омсукчанском округе региона объявлена лавинная опасность, из-за метели закрыта трасса «Герба-Омсукчан». В Магадане объявили свободное посещение для учеников младших классов школ города.

«Некоторые рейсы задержаны, отложены внутрирегиональные рейсы. Борт из Новосибирска ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, это решение экипажа самолета», — рассказал собеседник агентства.