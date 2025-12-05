На Камчатке из-за циклона подтоплены дороги и дома

По данным Камчатского гидрометцентра, обилие воды на улицах Камчатки объясняется резким потеплением. В Петропавловске-Камчатском среднесуточная температура воздуха 4 декабря составила +2,2°C при норме −3,8°C. В краевом центре за двое суток выпало 78 мм осадков (66% месячной нормы). В Мильковском и Усть-Камчатском округах выпало от 65 до 96%. Самый сильный ветер — до 46 м/с, зафиксирован у метеостанции Чемурнаут на северо-западе полуострова. Сейчас циклон сместился в северные районы Камчатского края.