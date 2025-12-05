Ричмонд
На Камчатке из-за циклона подтоплены дороги и дома

В Камчатском крае ликвидируют последствия мощного тихоокеанского циклона, который принес 8−9-балльный шторм в море, резкое потепление, штормовой, местами ураганный ветер, а также обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Сейчас в Ричмонде: +4° 5 м/с 52% 764 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

Основной удар стихии пришелся на ночь на пятницу. На низинных территориях в населенных пунктах региона и на побережьях затопило некоторые участки дорог. В Петропавловске-Камчатском коммунальщики убирали обвалившиеся во дворах деревья, дорожники отводили воду с трасс, а спасатели вызволяли из внезапно образовавшихся «морей» автомобили.

По данным краевого правительства, в северном селе Ивашка подтоплена котельная, из-за упавших под тяжестью снега столбов отсутствует энергоснабжение. Из-за обрыва на высоковольтной линии электропередачи «Мутновская—Петропавловск-Камчатский» и повреждения кабельной линии между поселками Коряки и Начики котельные переведены на резервные генераторы, а энергоснабжение в населенных пунктах поддерживается за счет аварийных источников. В Петропавловске-Камчатском подтоплено не менее десяти жилых домов.

Как сообщили в правительстве Камчатского края, поврежденные во время циклона линии тепло- и энергоснабжения должны восстановить до конца дня. Власти региона уточнили, что основные магистрали в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе расчищены. В ликвидации последствий циклона задействованы более 90 единиц снегоуборочной техники.

По данным Камчатского гидрометцентра, обилие воды на улицах Камчатки объясняется резким потеплением. В Петропавловске-Камчатском среднесуточная температура воздуха 4 декабря составила +2,2°C при норме −3,8°C. В краевом центре за двое суток выпало 78 мм осадков (66% месячной нормы). В Мильковском и Усть-Камчатском округах выпало от 65 до 96%. Самый сильный ветер — до 46 м/с, зафиксирован у метеостанции Чемурнаут на северо-западе полуострова. Сейчас циклон сместился в северные районы Камчатского края.

