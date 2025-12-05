Ричмонд
Синоптики раскрыли, где в России температура превысит норму на 20 градусов

Сахалину и Камчатке предстоит пережить еще один ненастный день. Затем циклон уйдет в океан.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Чукотка. Вид на Анадырь
Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 5 декабря, этот воздушный вихрь, помимо снега, принесет на Чукотку теплый воздух. Температура установится выше нормы почти на 20 градусов. В Анадыре сегодня ожидается −6 °С.

На Дальнем Востоке, вдали от океана, температурный фон вырастет: Сибирь поделится с ним теплом. В Бодайбо термометр покажет −8 °С, в Чите — −7 °С, в Благовещенске — −9 °С, во Владивостоке — −2 °С.

Арктический воздух охладит заполярный Норильск: температура опустится до −36 °С. В выходные холод продвинется вглубь — накроет Красноярский край. Сегодня там чуть ниже нуля градусов, пройдет снег. Также к похолоданию будет готовиться Новосибирск.

На Урале температурный фон останется прежним: около нуля градусов. Установится пасмурная погода.

На европейской территории России зима возьмется за южные районы. В Мурманске похолодает до −6 °С. Завтра прохлада дойдет до Архангельска, но сегодня там +2 °С.

На северо-западе и в средних широтах зима снова откладывается. Местами только пройдет мокрый снег. Температура установится от +1 до +3 °С.

На юг придет весенняя погода. В Сочи — +16 °С, в Крыму — +10, в Краснодаре — +8 °С. Везде выглянет солнце, дождей не ожидается.

В Санкт-Петербурге — +2 °С, без осадков. В Москве — +2 °С, облачно.

В течение дня ожидается слабо возмущенное состояние геомагнитного поля. Вероятность магнитных бурь — 45%.