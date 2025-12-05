Синоптики раскрыли, где в России температура превысит норму на 20 градусов

Арктический воздух охладит заполярный Норильск: температура опустится до −36 °С. В выходные холод продвинется вглубь — накроет Красноярский край. Сегодня там чуть ниже нуля градусов, пройдет снег. Также к похолоданию будет готовиться Новосибирск.