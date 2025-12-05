Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 846 человек

Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. Ранее власти сообщали о 837 погибших в результате стихийного бедствия.
«Обзор последствий стихийных бедствий: погибли 846 человек, пропали 547 человек, ранены 2700 человек», — сообщило Национальное агентство по стихийным бедствиям (BNPB) Индонезии.
Уточняется, что более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее посольство РФ в Джакарте заявило РИА Новости, что не получало обращений от россиян в связи с наводнениями и оползнями на острове Суматра.