Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 846 человек

ДЖАКАРТА, 5 дек — РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 846, поиски 547 человек продолжаются, а более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, следует из данных индонезийских властей.

Наводнение, Бали, Индонезия
Источник: Reuters

Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. Ранее власти сообщали о 837 погибших в результате стихийного бедствия.

«Обзор последствий стихийных бедствий: погибли 846 человек, пропали 547 человек, ранены 2700 человек», — сообщило Национальное агентство по стихийным бедствиям (BNPB) Индонезии.

Уточняется, что более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее посольство РФ в Джакарте заявило РИА Новости, что не получало обращений от россиян в связи с наводнениями и оползнями на острове Суматра.