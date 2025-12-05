Сильный ветер и метели обрушатся на Россию в выходные

Погодные испытания ждут Сибирь: туда придут несколько атлантических циклонов. На юге пройдет снегопад. Порывы ветра разгонятся до 18 метров в секунду, в горах — до 25 метров в секунду. В конце выходных ожидается рост атмосферного давления на севере округа. Температура упадет ниже обычного на 14 градусов.