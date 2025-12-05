Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Сильный ветер и метели обрушатся на Россию в выходные

Циклонический вихрь с Кольского полуострова сместится на юго-восток. На севере Приволжья и юге Урала пройдет мокрый снег, образуется гололедица.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 100% 764 мм рт. ст. +3°
Метель
Источник: Unsplash

В выходные со стороны Баренцева моря придет арктический антициклон. На северо-востоке Европейской России подморозит. Также понижение температурного фона ожидается на Урале. Погода установится на три-восемь градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.

На северо-западе страны в субботу и воскресенье, 6 и 7 декабря, прогнозируют осадки. Присутствует высокая вероятность образования тумана. Синоптики предупредили также об ухудшении ситуации на дорогах из-за гололеда.

На юге европейской территории России метеоситуация сложится под влиянием фронта, который придет из Казахстана. Ожидается теплая погода. В утренние и ночные часы образуются туман и гололедные явления. В воскресенье туда придет балканский циклон — поднимется ветер до 23 метров в секунду.

Погодные испытания ждут Сибирь: туда придут несколько атлантических циклонов. На юге пройдет снегопад. Порывы ветра разгонятся до 18 метров в секунду, в горах — до 25 метров в секунду. В конце выходных ожидается рост атмосферного давления на севере округа. Температура упадет ниже обычного на 14 градусов.

На Дальний Восток придет циклон со стороны Тихого океана. Он накроет Камчатку, Якутию, Курилы и Магадан. Там выпадет снег, образуется гололед на дорогах, местами пройдут метели. Ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, возле берега — до 25−40 метров в секунду.