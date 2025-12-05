Сильный ветер и метели обрушатся на Россию в выходные

В выходные со стороны Баренцева моря придет арктический антициклон. На северо-востоке Европейской России подморозит. Также понижение температурного фона ожидается на Урале. Погода установится на три-восемь градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.
На северо-западе страны в субботу и воскресенье, 6 и 7 декабря, прогнозируют осадки. Присутствует высокая вероятность образования тумана. Синоптики предупредили также об ухудшении ситуации на дорогах из-за гололеда.
На юге европейской территории России метеоситуация сложится под влиянием фронта, который придет из Казахстана. Ожидается теплая погода. В утренние и ночные часы образуются туман и гололедные явления. В воскресенье туда придет балканский циклон — поднимется ветер до 23 метров в секунду.
Погодные испытания ждут Сибирь: туда придут несколько атлантических циклонов. На юге пройдет снегопад. Порывы ветра разгонятся до 18 метров в секунду, в горах — до 25 метров в секунду. В конце выходных ожидается рост атмосферного давления на севере округа. Температура упадет ниже обычного на 14 градусов.