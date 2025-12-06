Ричмонд
Названы регионы России, куда арктическое вторжение принесёт лютые морозы

В Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах прогнозируется резкое понижение температуры до аномальных значений. О предстоящем похолодании сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Unsplash

«Зима по-настоящему разгулялась на севере европейской России. В выходные и понедельник температура будет примерно на 5−10 градусов ниже нормы в Архангельской области — до минус 16−21 градуса, в Ненецком автономном округе — до минус 28 градусов, на востоке Коми — до минус 26−29 градусов. На севере Урала в выходные в ЯНАО и ХМАО температура будет на 12−19 градусов ниже нормы: до минус 35−42 градусов», — рассказал он ТАСС.

Согласно прогнозу, в Свердловской области в период с 7 по 9 декабря столбики термометров покажут значения на 6−12 градусов ниже средних многолетних, достигнув 30-градусной отметки. В Челябинской, Курганской и Тюменской областях ожидаются морозы от 25 до 33 градусов ниже нуля.

На следующей неделе похолодание усилится в Томской области, где ночью температура может составить от −33 до −42°C, а днём — от −26 до −30°C. Схожая картина ожидается и в ряде других сибирских регионов, включая Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую и Иркутскую области, а также Алтайский край и Хакасию, где воздух остынет до −25…-34°C. Причиной столь суровой погоды стал, по словам синоптика, мощный приток холодных арктических масс воздуха.

Ранее Life.ru сообщал, что первые зимние выходные в Москве будут довольно тёплыми для этого времени года. При этом в понедельник погода будет облачной. Вероятно, москвичи даже увидят слабый снегопад при температуре ночью −3…+2, днём −2…+3.

