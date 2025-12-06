Названы регионы России, куда арктическое вторжение принесёт лютые морозы

«Зима по-настоящему разгулялась на севере европейской России. В выходные и понедельник температура будет примерно на 5−10 градусов ниже нормы в Архангельской области — до минус 16−21 градуса, в Ненецком автономном округе — до минус 28 градусов, на востоке Коми — до минус 26−29 градусов. На севере Урала в выходные в ЯНАО и ХМАО температура будет на 12−19 градусов ниже нормы: до минус 35−42 градусов», — рассказал он ТАСС.