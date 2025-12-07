Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,0

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано в штате Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 90 км к северу от города Якутат. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше