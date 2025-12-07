Ричмонд
Россиянам рассказали, что площадь снега в стране на следующей неделе увеличится

Площадь снега на территории России увеличится до 92% к середине следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, его слова приводит ТАСС.

Источник: Газета.Ру

По словам Вильфанда, с 8 декабря ночные температуры в Приволжском федеральном округе (ПФО) будут отрицательными: от −4 до −9℃. Дневной показатель при этом опустится до −2−7℃, поэтому пойдет небольшой снег.

«За счет этого площадь страны, покрытая снегом, будет чуть-чуть увеличиваться, где-то на 2% к середине следующей недели», — объяснил он.

В данный момент площадь, покрытая снегом, составляет 90% страны. Эксперт отметил, что на азиатской части РФ снег уже лежит плотным слоем. При дневной температуре около нуля покров подтаивает, но уменьшается только его высота, а не общая площадь.

До этого синоптик Евгений Тишковец заявил «Газете.Ru», что ближе к концу декабря россиян ждут умеренные морозы, кроме того, снег будет сыпать почти ежедневно.