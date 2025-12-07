Ученые предупредили о магнитных бурях после двойной вспышки на Солнце

Специалисты назвали место возникновения вспышки «феноменальным». По их словам, выброс снова произошёл в активной области 4274 (ныне 4299) — той самой, которая 11 ноября дала вспышку X5.1. Этот центр был активен и в октябре, затем прошёл почти полный оборот вокруг Солнца и теперь вновь оказался напротив Земли, хотя находится в разрушенном состоянии и, как отмечают ученые, «не должен был сохранять столько энергии».