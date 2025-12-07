На Гавайях произошло извержение вулкана

«Три кратера извергают фонтаны. Высота фонтанов южного кратера составляет около 1,2 тысячи футов (370 метров), а высота фонтанов северных кратеров опустилась значительно ниже своего максимального значения в 500 футов (150 метров). До того как южный кратер стал доминирующим, наблюдалось три фонтана с примерно одинаковой высотой в 500 футов (150 метров) — два из северных кратеров и один из южного», — говорится в сообщении.