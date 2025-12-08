Ричмонд
Синоптики сообщили, к каким регионам России приближаются морозы

На юге Дальнего Востока установится мороз и солнце. Ожидается температура −15 °С.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 100% 760 мм рт. ст. +3°
Погода в России сегодня - где будут морозы
Источник: Unsplash

Во Владивостоке погода в понедельник, 8 декабря, ожидается мягче: днем воздух остынет до −2 °С. На неделе холод усилится. У Байкала пройдет снег, термометр покажет −17 °С. На Камчатке прогнозируют сильные снегопады, которые сменятся дождями. Сегодня в Петропавловске-Камчатском ожидается около нуля градусов, завтра потеплеет до +4 °С.

Сибирь столкнется с похолоданием. В Иркутске — −12 °С и снег, во вторник — солнечно и −22 °С. От Красноярска до Омска температура опустится сегодня до −20 °С.

Вблизи Урала пройдет небольшой снег. В округе ожидается контрастная температура: на юге — около нуля градусов, на севере — до −15 °С. В Уфе — −5 °С, в Челябинске — −9 °С, в Перми и Екатеринбурге — −15 °С.

На европейскую часть прорвутся морозы: они начнут наступление с востока. За Волгой сегодня температурный фон упадет до −15 °С. В западных районах и в центральной части удержится тепло. В Пскове — +1 °С, в Калининграде — +7 °С.

На юге России пройдут осадки. В Ялте — +13 °С, в Сочи — +17 °С, во Владикавказе — +3 °С.

В Санкт-Петербурге в понедельник температура составит +1 °С, пройдет небольшой снег, образуется гололедица. В Москве — от нуля градусов до +2 °С, без существенных осадков.

Геомагнитная ситуация останется спокойной. Завтра, согласно прогнозу, ожидаются магнитные бури.