Синоптики сообщили, к каким регионам России приближаются морозы

Во Владивостоке погода в понедельник, 8 декабря, ожидается мягче: днем воздух остынет до −2 °С. На неделе холод усилится. У Байкала пройдет снег, термометр покажет −17 °С. На Камчатке прогнозируют сильные снегопады, которые сменятся дождями. Сегодня в Петропавловске-Камчатском ожидается около нуля градусов, завтра потеплеет до +4 °С.