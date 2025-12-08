Ученые: до прихода магнитных бурь осталось около суток

Событие зафиксировали около 8:00 по московскому времени. Оно длилось 15 минут. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Специалисты отметили, что взрыв был коротким — вероятность его воздействия на нашу планету низкая. Ранее агентство NOAA, которое является крупнейшим в мире и присваивает темным пятнам номера, сделало такой прогноз на сегодня: шанс выброса из области 4296 — 5%, из локации 4294 — 10%, а из зоны 4298 — только 1%. В реальности осуществился самый низкий процент.
Напомним, что на Солнце группа темных пятен установилась напротив Земли. Ее площадь стала одной из самых больших за весь 25-й цикл. Предположительно, в этой области накопилось огромное количество энергии, которое до сегодняшней вспышки уровня Х никак не расходовалось.
Согласно прогнозу ученых, во вторник, 9 декабря, на Землю обрушатся магнитные бури класса G2 и G3. Это придет облако плазмы от вспышки М, которая произошла на звезде в выходные. Активный центр, выпустивший энергию, в тот момент располагался напротив нашей планеты. Поэтому смягчающих факторов, которые могли бы ослабить воздействие, нет.
Пик геомагнитного всплеска ожидается к вечеру вторника. Магнитные бури станут причиной возникновения полярных сияний. Благодаря темному небу и хорошей видимости в зимнее время года различить вспышки окажется проще, чем осенью. Однако в центральной части России прогнозируют пасмурный день — наблюдать за сияниями в этой части страны, скорее всего, не получится.
Сегодня вероятность магнитных бурь составляет — 65%. Завтра риск увеличится до 96%.