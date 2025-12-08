Ученые: до прихода магнитных бурь осталось около суток

Специалисты отметили, что взрыв был коротким — вероятность его воздействия на нашу планету низкая. Ранее агентство NOAA, которое является крупнейшим в мире и присваивает темным пятнам номера, сделало такой прогноз на сегодня: шанс выброса из области 4296 — 5%, из локации 4294 — 10%, а из зоны 4298 — только 1%. В реальности осуществился самый низкий процент.