10 самых разрушительных стихийных бедствий 2025 года

Редакция Погода Mail вспомнила 10 природных катаклизмов, которые принесли масштабные разрушения и привели к гибели людей. Последствия этих стихийных бедствий останутся в истории.
Землетрясение в Мьянме
28 марта сейсмологи зарегистрировали два подземных толчка. Им присвоили магнитуды 7,7 и 6,4 балла. Очаг располагался менее чем в 20 километрах от города Мандалая с населением около полутора миллиона человек. Землетрясение стало сильнейшим за последние 100 лет наблюдений.
Стихия разрушила исторический дворец Мандалай, который построили в XIX веке, мост через реку Иравади и монастырь. В стране погибли более 5000 человек. Власти сообщили об 11 000 раненых и свыше 500 пропавших без вести.
Толчки ощутили в соседних государствах: Индии, Китае, Таиланде. В Бангкоке обрушилось 37-этажное здание. Под завалами оказались 20 человек, которых не удалось спасти.
Лесные пожары в Америке
В Нью-Джерси огонь уничтожил более 8000 гектаров. Возгорание началось 23 апреля 2025 года около заповедника «Гринвуд Форест». Ситуацию ухудшили сухая погода и сильный ветер, который достигал 40 километров в час.
Стихия привела к эвакуации 3000 жителей. Под угрозой оказались почти 1300 зданий. Более 26 000 абонентов остались без электричества.
Ежегодно в Нью-Джерси от лесных пожаров выгорает около семи гектаров зеленых насаждений. Однако весной такая площадь оказалась в огне всего за несколько дней.
Лесные пожары в Забайкальском крае
В течение пожароопасного сезона в регионе, по сведениям ресурса Chita.ru, зафиксировали свыше 700 возгораний. Огонь стер с лица планеты 2,8 миллиона гектаров леса.
Пик активности стихии пришелся на конец мая. Тогда в Забайкальском крае установились аномальная жара и порывистый ветер. В регионе выпало всего 10−20% климатической нормы осадков. Потоки воздуха разгонялись до 19 метров в секунду и мешали спасателям локализовать стихию.
Наводнение и оползни в Китае
Обильные дожди пришли в страну в начале июня. В эпицентре непогоды оказалась провинция Юньнань. В округе Нуцзян-Лису зафиксировали почти 6000 летальных исходов.
Осадки вызвали наводнение и сход оползневых масс. Вода размыла 43 участка магистрали и повредила опоры 16 мостов — транспортное сообщение между районами встало. Затопленными оказались более 30 жилых домов.
Тайфун «Подул» в Тайвани
Шквалистый ветер и ливни обрушились на побережье Тайваня 13 августа. Скорость тайфуна составила более 190 километров в час. Потоки воздуха сносили крыши со зданий, пригибали к земле деревья и уносили легкие конструкции.
В стране объявили наивысший уровень опасности. В девяти уездах образовательные учреждения и предприятия прекратили работу. В прибрежной зоне спасатели провели массовую эвакуацию 5500 жителей. Из-за стихии приостановили свыше 250 авиарейсов. 134 000 домов остались без электричества.
Лесные пожары во Франции
Возгорание стало крупнейшим за последние 80 лет. Оно произошло возле границы с Испанией, в департаменте Од. Во власти огня оказались 16 000 гектаров леса. Подобную площадь специалисты сравнили с территорией Парижа.
Пожар причинил ущерб жилым и общественным постройкам, уничтожил сельскохозяйственные угодья, где выращивали виноград. Стихия унесла жизнь одного человека. Пожарные, которые боролись с огнем, получили ожоги разной степени.
Всего за сутки огонь уничтожил столько лесов, сколько обычно сгорает за целый сезон. Главной причиной трагедии назвали погодные условия, жару и засуху.
Ураган «Мелисса» на Ямайке
30 октября шторм пришел на Ямайку. Разогнался до скорости 260 километров в час, давление в центральной части вихря упало до 901 гектопаскаля. Ураган стал самым мощным в истории на момент выхода на материковую часть и сумел опередить даже трагически известную «Катрину».
Шторм принес в страну сильные дожди и ветер. Видимость снизилась до нескольких сотен метров. Почти на 77% страны наблюдались сбои в электроснабжении. Вода превратила дороги в настоящие реки, затопила первые этажи зданий и автомобили.
Помимо Ямайки, ураган принес разрушения Кубе, Доминиканской Республике и Гаити.
Тайфун «Калмаэги» в Юго-Восточной Азии
Тайфун сформировался в Тихом океане. Ему присвоили третью степень опасности. Вихрь двигался со скоростью 220 километров в час. Первыми силу стихии почувствовали жители Филиппин. Согласно информации издания Philippine News Agency, в стране пострадали около 824 тысяч граждан, погибли 297 человек.
Затем с тайфуном столкнулся Вьетнам. Власти зафиксировали 43 смертельных случая. Спасатели эвакуировали в безопасные зоны более 500 тысяч человек. После Вьетнама шторм направился в Таиланд. Стихия стала причиной 13 смертей.
Наводнение в Индонезии
В конце ноября непогода пришла в Юго-Восточную Азию. В Индонезии нанесла разрушения в 12 регионах. Больше всего пострадали Южный, Центральный и Северный Тапанули, Хумбанг Хасундутан, Сиболга и Мандайлинг Натал.
Уровень воды поднялся на один метр — реки вышли из берегов. В стране зафиксировали торнадо и сход селей. Потоп затруднил доступ к удаленным районам — спасателям пришлось добираться туда на лодках.
Наводнение на Шри-Ланке
Причиной потопа в конце ноября стал циклонический вихрь «Дитва», который ранее свирепствовал в Индонезии. На Шри-Ланке число жертв превысило 607, 214 человек пропали без вести. Спасатели вывезли в безопасные районы 148 000 жителей.
Стихия привела к катастрофическим последствиям. Она повредила свыше 15 000 зданий, разрушила железнодорожные пути, повредила дороги. 30% жителей страны остались без света. Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке попросил помощи у властей Индии и Японии.
