10 самых разрушительных стихийных бедствий 2025 года

28 марта сейсмологи зарегистрировали два подземных толчка. Им присвоили магнитуды 7,7 и 6,4 балла. Очаг располагался менее чем в 20 километрах от города Мандалая с населением около полутора миллиона человек. Землетрясение стало сильнейшим за последние 100 лет наблюдений.