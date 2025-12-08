На юге России ожидаются мокрый снег и дожди

В соседней Адыгее на этой неделе будут идти кратковременные дожди, которые в горах будут переходить в мокрый снег. В ночные часы температура воздуха составит 4−5 градусов тепла, в дневные — 8−10 градусов. К концу недели по ночам прогнозируют заморозки до 2 градусов, днем в воскресенье воздух прогреется только до 2 градусов со знаком «плюс».