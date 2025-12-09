Ученые: до прихода магнитных бурь осталось несколько часов

Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук рассказали, что с утра геомагнитный индекс Кр опустился до минимальных значений.
За последние сутки он не поднимался выше двух единиц. По состоянию на 10:00 по московскому времени показатель установился около нуля.
В понедельник, 8 декабря, ученые изменили прогноз. Новые расчеты показали, что скорость плазменного облака оказалась выше, чем предполагали ранее. За счет этого магнитные бури должны были прийти не сегодня днем, а начаться уже минувшей ночью.
Кроме того, вчера на Солнце зафиксировали три новые вспышки уровня М и одно событие класса Х. Один из выбросов вылетел из самой крупной активной области, которая до этого находилась в спокойном состоянии более недели.
Ученые подчеркнули, что подобные события стали началом периода по освобождению энергии, которая накопилась в звезде за последнее время.