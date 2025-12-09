Ричмонд
Ученые: до прихода магнитных бурь осталось несколько часов

Согласно прогнозу, геомагнитный шторм задерживается. Пока все показатели остаются в зеленой зоне.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук рассказали, что с утра геомагнитный индекс Кр опустился до минимальных значений.

Прогноз магнитных бурь 9 - 10 - 11 декабря. Инфографика
Источник: Лаборатория солнечной астрономии

За последние сутки он не поднимался выше двух единиц. По состоянию на 10:00 по московскому времени показатель установился около нуля.

Подобная ситуация настораживает: по словам экспертов, это может быть затишье перед бурей. Вероятность ее формирования во вторник, 9 декабря, составляет 96%.

В понедельник, 8 декабря, ученые изменили прогноз. Новые расчеты показали, что скорость плазменного облака оказалась выше, чем предполагали ранее. За счет этого магнитные бури должны были прийти не сегодня днем, а начаться уже минувшей ночью.

Кроме того, вчера на Солнце зафиксировали три новые вспышки уровня М и одно событие класса Х. Один из выбросов вылетел из самой крупной активной области, которая до этого находилась в спокойном состоянии более недели.

Ученые подчеркнули, что подобные события стали началом периода по освобождению энергии, которая накопилась в звезде за последнее время.