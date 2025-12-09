Центральная Россия во вторник окажется на пороге похолодания

До Москвы фронт доберется сегодня к вечеру — на улице похолодает, пойдет снег. К утру 10 декабря в столичном регионе ожидается формирование покрова толщиной около двух сантиметров. Затем снова потеплеет до +5 °С — дожди смоют весь снег. Об этом сообщили в издании «Метеовести».