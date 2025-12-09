Ричмонд
Центральная Россия во вторник окажется на пороге похолодания

Холодный атмосферный фронт сегодня сместится с северо-запада Русской равнины в сторону Верхней Волги. Воздушные вихри принесут на европейскую территорию страны волну тепла, в западных районах днем пройдут дожди.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -8° 2 м/с 92% 765 мм рт. ст. +2°
До Москвы фронт доберется сегодня к вечеру — на улице похолодает, пойдет снег. К утру 10 декабря в столичном регионе ожидается формирование покрова толщиной около двух сантиметров. Затем снова потеплеет до +5 °С — дожди смоют весь снег. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

Снегопады захватят не только центр страны, но и покажут свою силу в Черноземье и на Нижней Волге. Туда атмосферный фронт с осадками придет к среде, 10 декабря. По пути он заденет Кострому и Ижевск.

Однако похолодание в Центральной России продержится недолго. В четверг, 11 декабря, на европейскую территорию страны вновь пробьются теплые воздушные массы. На западе и северо-западе температурный фон поднимется почти на семь градусов, в южной части — на 12 градусов. Потепление приведет к таянию снега.

Первыми погодные изменения почувствуют жители Санкт-Петербурга. Там в четверг термометр покажет +4−7 °С, пройдут дожди. Но уже в пятницу, 12 декабря, в Северной столице температура опустится до нуля градусов. В выходные ожидаются заморозки, дождь перейдет в снег.