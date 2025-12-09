Центральная Россия во вторник окажется на пороге похолодания

Снегопады захватят не только центр страны, но и покажут свою силу в Черноземье и на Нижней Волге. Туда атмосферный фронт с осадками придет к среде, 10 декабря. По пути он заденет Кострому и Ижевск.
Однако похолодание в Центральной России продержится недолго. В четверг, 11 декабря, на европейскую территорию страны вновь пробьются теплые воздушные массы. На западе и северо-западе температурный фон поднимется почти на семь градусов, в южной части — на 12 градусов. Потепление приведет к таянию снега.
Первыми погодные изменения почувствуют жители Санкт-Петербурга. Там в четверг термометр покажет +4−7 °С, пройдут дожди. Но уже в пятницу, 12 декабря, в Северной столице температура опустится до нуля градусов. В выходные ожидаются заморозки, дождь перейдет в снег.