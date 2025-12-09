Снегопад на Камчатке стал причиной массовых аварий на дорогах: видео

Очевидцы в Сети поделились видео, как они добирались до работы. У некоторых на это ушло несколько часов.
Местные власти порекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу. В школах отменили занятия. Администрация призвала водителей пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.
Ситуация на дорогах усложнилась, появились заторы. В регионе зарегистрировали массовые аварии. Автобусы увязали в снежной каше. Машины скорой помощи не могли проехать к пациентам на вызов. Владельцы легковых автомобилей бросали своих железных подопечных прямо на проезжей части.
В борьбе со стихией приняли участие несколько десятков единиц спецтехники. Они приступили к расчистке не только проезжей части, но и внутридомовой территории.
Согласно прогнозу, в течение дня на Камчатке ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Метель сохранится. На юге региона температура начнет повышаться — продолжит образовываться гололед.