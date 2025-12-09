Ричмонд
Снегопад на Камчатке стал причиной массовых аварий на дорогах: видео

В регионе объявили оранжевый уровень опасности. Предупреждение продлится до среды, 10 декабря.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -8° 2 м/с 92% 765 мм рт. ст. +2°

С утра 9 декабря жители Петропавловска-Камчатского столкнулись со снежной стихией. Дороги замело, в регионе поднялся сильный ветер и образовался гололед. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Очевидцы в Сети поделились видео, как они добирались до работы. У некоторых на это ушло несколько часов.

Местные власти порекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу. В школах отменили занятия. Администрация призвала водителей пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.

Ситуация на дорогах усложнилась, появились заторы. В регионе зарегистрировали массовые аварии. Автобусы увязали в снежной каше. Машины скорой помощи не могли проехать к пациентам на вызов. Владельцы легковых автомобилей бросали своих железных подопечных прямо на проезжей части.

В борьбе со стихией приняли участие несколько десятков единиц спецтехники. Они приступили к расчистке не только проезжей части, но и внутридомовой территории.

Согласно прогнозу, в течение дня на Камчатке ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Метель сохранится. На юге региона температура начнет повышаться — продолжит образовываться гололед.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
