Ученые назвали уходящий год одним из самых жарких в истории

Текущий 2025-й с высокой вероятностью станет вторым или третьим самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений, приблизившись к рекордным показателям 2023 года. Такой прогноз содержится в новом докладе европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

Согласно предоставленным данным, предыдущий месяц стал третьим самым тёплым ноябрём в истории после 2023 и 2024 годов. Средняя глобальная температура поверхности планеты достигла отметки в 14,02 градуса. Эксперты отмечают, что это на 0,65 градуса превышает среднее значение в период с 1991 по 2020 год.

Специалисты службы связывают усиление погодных аномалий с изменением климата, образовавшееся под влиянием человеческой деятельности. В частности, в прошлом месяце страны Юго-Восточной Азии пострадали от серии мощных тропических циклонов. Данное природное явление вызвало катастрофические наводнения, что привело к человеческим жертвам.

Ранее сообщалось, что россияне столкнулись с необычно высокой агрессией ос в южных и центральных регионах страны. Причиной такого поведения насекомых стала аномально тёплая погода. По словам пострадавших, осы целенаправленно атакуют открытые участки тела, чаще всего лицо, кисти рук и затылок. У некоторых людей после укусов развиваются тяжёлые аллергические реакции, требующие немедленного обращения за медицинской помощью.