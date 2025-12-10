Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян в декабре

К выходным в столичном регионе похолодает, но сильных морозов и снегопадов пока не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: +2° 5 м/с 80% 752 мм рт. ст. +3°
Ребенок зимой
Источник: Unsplash

Декабрь, как рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в целом не ожидается холодным.

В центре и на юге европейской территории, а также в Сибири и на Урале температура прогнозируется выше нормы. Связано это с тем, что воздух приходит к нам с юга.

На юге европейской России температура в декабре будет выше нормы на 1 градус. На азиатской части страны высокие (относительно своих норм) температуры в Якутии, северной половине Хабаровского края, Магаданской области и на Камчатке.

При этом во второй декаде месяца прогнозируются небольшие отрицательные значения температуры.

Что касается осадков, то больше обычного их может выпасть на севере европейской территории России и Уральского федерального округа. Это — Мурманская область, Архангельская область, Коми, на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Избыток осадков ожидается на юге Сибири, в частности, на юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве, Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае. Также много осадков может быть на всем тихоокеанском побережье (Камчатка, Хабаровский край, Приморский край, Сахалин).

Не ожидается снежным первый месяц зимы в центральных и южных районах Центрального округа: в Тамбовской, Курской, Воронежской, Тульской, Рязанской областях. Дефицит осадков прогнозируется в регионе на востоке Красноярского края и западе Якутии.

Прогноз погоды на новогодние праздники появится в последних числах декабря, но все последние годы новогодние праздники в центре страны, в частности, проходили без существенных морозов. А вот в первых числах января наступало похолодание.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше