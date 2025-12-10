В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян в декабре

Декабрь, как рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в целом не ожидается холодным.
В центре и на юге европейской территории, а также в Сибири и на Урале температура прогнозируется выше нормы. Связано это с тем, что воздух приходит к нам с юга.
На юге европейской России температура в декабре будет выше нормы на 1 градус. На азиатской части страны высокие (относительно своих норм) температуры в Якутии, северной половине Хабаровского края, Магаданской области и на Камчатке.
При этом во второй декаде месяца прогнозируются небольшие отрицательные значения температуры.
Что касается осадков, то больше обычного их может выпасть на севере европейской территории России и Уральского федерального округа. Это — Мурманская область, Архангельская область, Коми, на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе.
Избыток осадков ожидается на юге Сибири, в частности, на юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве, Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае. Также много осадков может быть на всем тихоокеанском побережье (Камчатка, Хабаровский край, Приморский край, Сахалин).
Не ожидается снежным первый месяц зимы в центральных и южных районах Центрального округа: в Тамбовской, Курской, Воронежской, Тульской, Рязанской областях. Дефицит осадков прогнозируется в регионе на востоке Красноярского края и западе Якутии.
Прогноз погоды на новогодние праздники появится в последних числах декабря, но все последние годы новогодние праздники в центре страны, в частности, проходили без существенных морозов. А вот в первых числах января наступало похолодание.