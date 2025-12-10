Синоптики раскрыли, с какой стороны в Россию ворвется волна тепла

В среду, 10 декабря, в Верхоянске температура опустится до −47 °С, в Якутске — до −34 °С, в Бодайбо — до −31 °С. Во Владивостоке установятся более комфортные условия: там −1 °С. В Хабаровске — −13 °С, в Благовещенске — −16 °С, в Чите — −20 °С. В Петропавловске-Камчатском температура окажется теплее обычного: сегодня ожидается +1 °С. Снег продолжит идти, на дорогах образуется гололед.
Сибирский циклон уйдет в сторону Казахстана. Он даст возможность зайти с северо-западной стороны теплым воздушным массам, которые согреют округ в ближайшие дни. Но в среду еще удержится прохлада: в Омске — −14 °С, в Кемерово — −19 °С, в Барнауле — −18 °С, в Салехарде — −15 °С.
На Урале установится пасмурная погода, морозы утихнут. В Перми и Екатеринбурге воздух прогреется до −5 °С, в Уфе — до −6 °С, в Челябинске — до −9 °С.
Новая волна тепла заглянет на европейскую часть России. В центре из «минуса» температура перейдет в «плюс». Возле Балтики воздух прогреется до −10 °С. Везде пройдут осадки.
В Санкт-Петербурге в среду ожидается от +3 до +5 °С. В Москве сегодня температура удержится около нуля градусов, завтра поднимется до +5 °С.
Геомагнитная ситуация в течение дня сохранится слабо возмущенной. Магнитные бури придут на Землю с шансом 70%.