Синоптики раскрыли, с какой стороны в Россию ворвется волна тепла

В среду, 10 декабря, в Верхоянске температура опустится до −47 °С, в Якутске — до −34 °С, в Бодайбо — до −31 °С. Во Владивостоке установятся более комфортные условия: там −1 °С. В Хабаровске — −13 °С, в Благовещенске — −16 °С, в Чите — −20 °С. В Петропавловске-Камчатском температура окажется теплее обычного: сегодня ожидается +1 °С. Снег продолжит идти, на дорогах образуется гололед.