Нежные дни: встретит ли Россия Новый год со снегом

— Снег уже есть по линии Петрозаводск — Череповец — Кострома — Нижний Новгород, туда, на юг, на Пензу. Уже лежит снег, и он будет лежать. Там всё в порядке. Скорее всего, будет снег на юге России. Это будет где-то в воскресенье, понедельник, вторник, но опять-таки максимум Ростовская область, север Краснодарского края, север Крыма. Если и ляжет, то в основном по Ростовской области высотой до 4−5 см, — сказал Александр Шувалов.