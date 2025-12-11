Нежные дни: встретит ли Россия Новый год со снегом

В декабре россияне столкнулись с аномальным изменением погоды: первые недели зимы выдались теплее обычного. В центральной части России начал выпадать долгожданный снег, но быстро растаял. В городах вновь ждут потепление и дождь. При этом во второй половине декабря ожидается резкое похолодание, однако и оно может не принести долгожданного снега. А если он и выпадет, то толщины покрова вряд ли хватит для зимних забав.
Аномальный декабрь
Первая часть декабря оказалась аномально теплой, сообщил «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, сейчас температура в Москве на пять градусов выше нормы, в Санкт-Петербурге — на четыре, а чуть восточнее «еще больше аномалий».
— Первая половина [декабря] аномально теплая, зато вторая грозит стать аномально холодной. Так что главная черта месяца — это резкие скачки температуры, — отметил Шувалов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» пояснил: погода считается аномальной, когда отклоняется от нормы, а норма — это средняя температура в это время за последние 30 лет. По его словам, обычно отклонение составляет полградуса или градус. Сейчас же на протяжении двух недель температура отклоняется от нормы на 4−6 градусов, а 11 и 12 декабря и вовсе ожидается отклонение на 6−7 градусов.
— Это очень большие аномалии. Это означает, что температура, которая сейчас наблюдается, более характерна для температурного фона начала ноября. То есть погода отстает от своего климатического развития больше чем на месяц, — сказал Вильфанд.
Будет ли снег к Новому году
В ночь с 9 на 10 декабря в Москве выпал долгожданный снег, однако к вечеру он практически растаял. Ожидается, что 11 декабря будет плюсовая температура, а в первой половине 12 декабря станет еще теплее, к тому же пойдет дождь.
Однако уже вечером пройдет холодный фронт, при котором как раз может выпасть снег. Александр Шувалов считает, что снежный покров не будет значительным, но его хватит, чтобы прикрыть землю к наступлению морозов. По его словам, вечером 12 декабря жителей европейской части России ждет понижение температуры воздуха до 6−9 градусов.
— К воскресенью вал холодного воздуха докатится до Азовского и Черного морей, похолодает в Приазовье, в Ростовской области, в Краснодарском крае. Так что это похолодание будет сопровождаться очень сильным ветром. Наиболее сильный ветер будет в центральных областях, на востоке: Тамбов, Липецк, Рязань. Скорость ветра может достигать 20 м/с, — объяснил Александр Шувалов.
Он добавил, что на Средней Волге температура воздуха может опуститься до 20−25 градусов к концу следующей недели (к 20-м числам декабря).
— Нас ждет полная противоположность начала месяца во второй половине декабря, но это не гарантирует, что ближе к 25-му у нас не произойдет повышения температуры, — отметил метеоролог.
Эксперт пояснил, что при сильном ветре холод ощущается гораздо сильнее, чем при такой же температуре без ветра. Он добавил, что есть регионы, где уже сейчас лежит устойчивый снежный покров.
— Снег уже есть по линии Петрозаводск — Череповец — Кострома — Нижний Новгород, туда, на юг, на Пензу. Уже лежит снег, и он будет лежать. Там всё в порядке. Скорее всего, будет снег на юге России. Это будет где-то в воскресенье, понедельник, вторник, но опять-таки максимум Ростовская область, север Краснодарского края, север Крыма. Если и ляжет, то в основном по Ростовской области высотой до 4−5 см, — сказал Александр Шувалов.
Роман Вильфанд отметил, что уже сейчас 92−93% территорий России покрыты снегом. По его словам, жители европейской части страны будут наблюдать снег при понижении температуры: сначала в Москву придет дождь, затем — мокрый снег, а после — снегопад.
Снег, который выпадет, не растает. Его высота будет не очень большая, но все атрибуты зимы будут.
По словам Романа Вильфанда, ожидается и повышение давления, что не создает условий для выпадения осадков, поэтому значительного увеличения высоты снежного покрова не будет. Возможно, пройдет небольшой снегопад, но это всё равно «не тот снег, который позволяет встать на лыжи». При этом эксперт выразил надежду, что слепить снежную бабу всё же удастся.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предположила, что снег, который выпадет в Москве в конце недели, останется на некоторое время.
— Снегопад до Нового года не продлится, это однозначно. Тем не менее все следующие осадки в виде снега будут все-таки накопительными, поэтому велика вероятность того, что в канун Нового года в столичном регионе будет лежать снег, — сказала она «Известиям». — Другое дело, какая высота этого снега будет. Скорее всего, она не будет превышать климатическую норму.
Метеоролог пояснила, что в Москве норма по высоте снега для 31 декабря — 13−14 см.
— Такого снега, конечно, я думаю, что у нас не будет, — считает Татьяна Позднякова.
Метеоролог добавила, что новогоднее настроение создается не погодой. По ее словам, зима уже сделала первый шаг, а в Москве «устойчивая отрицательная температура вообще редко бывает в течение всех зимних месяцев».
— Какие бы ни были морозы в январе, потом приходит время оттепели. Нельзя сказать, что зима прекратилась. У нас просто такая зима в наших широтах, — заключила Татьяна Позднякова.
— В новогоднюю ночь совершаются таинства, волшебство, чудеса происходят, поэтому прогнозировать погоду в новогоднюю ночь вообще очень сложно. Хоть наши ученые пытаются формализовать эти чудеса, но пока еще не очень успешно, — заключил Роман Вильфанд.
Как встретить Новый год без снега
Когда выпадает снег, сразу появляется новогоднее настроение, это напоминает сказку, рассказала «Известиям» детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, в такие моменты люди расслабляются, начинают готовиться к празднику, у них снижается уровень стресса.
— Ко мне приходят на прием дети, я слышу, как они ощущают праздник. А взрослые говорят, что без снега и праздника как будто нет. Так устроено наше восприятие: бывает, у человека, для того чтобы почувствовать праздник, должны быть те же самые атрибуты, что и в детстве, — сказала она.
Психолог рекомендовала в конце года больше прислушиваться к своему эмоциональному состоянию, и тогда можно ощутить праздник и без снега.
— Важно понимать, что это всё наше восприятие, — отметила Наталья Наумова.
Психолог добавила, что снег может расслаблять одного человека, другой же даже не заметит осадков. По ее словам, важно самому себе создавать ощущение праздника вне зависимости от погоды.