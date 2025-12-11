Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

После землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка

ТОКИО, 11 дек — РИА Новости. После сильного землетрясения магнитудой 7,5 на севере Японии в том же районе произошло 24 подземных толчка менее чем за два дня, подсчитало РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Максимальная магнитуда новых подземных толчков составила 6,4, минимальная — 2,7. Глубина залегания очага колеблется от 10 до 50 километров.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе северной префектуры Аомори, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята примерно через 6 часов после землетрясения. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километра у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. Пострадал 31 человек.

Правительство и метеорологическое управление Японии выпустили предупреждение о росте риска мегаземлетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели.