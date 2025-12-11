Один из штатов США столкнулся с сильнейшими за 35 лет наводнениями

В провинции Кханьхоа наводнения привели к гибели семи человек, один пропал без вести, еще 19 получили ранения. Затоплено более 7 тыс. га рисовых полей. За сутки 16 и 17 ноября в нескольких районах выпало 300−400 мм осадков. На метеостанции в Кармане зафиксировано 459 мм, а в Камфуок Донге — 487,5 мм. В некоторых районах провинции Даклак выпало 700−800 мм осадков, а уровень воды в реках повысился на 4−5 м. Жителям пришлось спасаться на крышах домов.