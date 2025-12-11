Один из штатов США столкнулся с сильнейшими за 35 лет наводнениями

Американский штат Вашингтон столкнулся с масштабными наводнениями, которые начались из-за проливных дождей 8 декабря. Сильнее всего пострадали западные районы штата. Десятки тысяч человек готовятся к эвакуации, сообщают New York Times и The Guardian.
Стихия затронула сразу несколько округов в штатах Вашингтон, Айдахо и Орегон. Из-за непрерывных дождей реки вышли из берегов и затопили десятки населенных пунктов, дороги и сельскохозяйственные угодья. Метеорологи предупреждают, что уровень воды в некоторых реках в ближайшие дни приблизится к историческому максимуму.
Десятки тысяч жителей, живущих вдоль рек Скагит и Снохомиш, получили распоряжение подготовиться к эвакуации. Приказ покинуть свои дома уже получили некоторые жители вдоль реки Пьюаллап. Из берегов вышла и река Сноквалми, которая протекает через Фолл-Сити (город недалеко от Сиэтла).
Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон подписал указ о введении чрезвычайной ситуации. В штат прибыли 300 военнослужащих национальной гвардии, которые будут помогать пострадавшим от стихии. Губернатор призвал жителей строго соблюдать приказы об эвакуации.
Шторм, который принес проливные дожди и наводнения, обрушился на северо-запад страны в понедельник, 8 декабря. На фоне осадков уровень воды в реках начал стремительно подниматься. Синоптики предупредили, что до конца недели еще около 20 рек могут выйти из берегов.
Координатор службы гидрологов Джейсон Эллис сообщил, что за сутки в регионе выпало от 10 до 25 см осадков. Он предупредил о рисках прорыва дамб. По его словам, уровень воды может превысить показатели разрушительного наводнения 1990 года, ущерб от которого превысил $100 млн.
«Это особенно масштабное событие для этой части страны. Прошло 35 лет с тех пор, как в этом регионе наблюдалось что-то подобное», — отметил Джейсон Эллис.
Под угрозой сейчас города Берлингтон, Седро-Вулли, Конкрит и Маунт-Вернон, где проживают около 60 тыс. человек. Скорость ветра местами приближается к 45 милям в час (72 км/ч). Власти предупреждают, что последствия шторма жители региона будут ощущать еще долго.
«После небольшого затишья сегодня утром уровень воды в реках на западе штата Вашингтон снова начал расти. Уровень воды поднимается очень быстро, поэтому будьте осторожны и не заезжайте на дорогу, которая оказалась под водой», — предупредила в среду Национальная метеорологическая служба Сиэтла.
Наводнения во Вьетнаме
20 ноября в результате наводнений во Вьетнаме погибли по меньшей мере восемь человек. Стихия ударила по нескольким вьетнамским провинциям, в том числе по районам выращивания кофе. Основной удар стихии пришелся на провинцию Куангчи. Под водой оказалось 1,4 тыс. домохозяйств.
В провинции Кханьхоа наводнения привели к гибели семи человек, один пропал без вести, еще 19 получили ранения. Затоплено более 7 тыс. га рисовых полей. За сутки 16 и 17 ноября в нескольких районах выпало 300−400 мм осадков. На метеостанции в Кармане зафиксировано 459 мм, а в Камфуок Донге — 487,5 мм. В некоторых районах провинции Даклак выпало 700−800 мм осадков, а уровень воды в реках повысился на 4−5 м. Жителям пришлось спасаться на крышах домов.
Плантации кофе, которые расположены в низинах, полностью ушли под воду. По словам торговцев, фермеры успели собрать лишь 10−15% урожая. Под серьезным ударом оказалась и провинция Биньдинь. Продолжительные ливни привели к резкому подъему воды в местных реках. Почти полностью затоплен город Куинен — вода поднялась до уровня окон зданий.