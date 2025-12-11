Ричмонд
Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Начиная с воскресенья, 14 декабря, температура в Москве будет на три-четыре градуса ниже нормы. О похолодании до аномальных значений москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством «Интерфакс».

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 70% 753 мм рт. ст. +2°
Источник: Reuters

По словам синоптика, температура в конце недели резко упадет до минусовых показателей. Так, столбики термометров в субботу, 13 декабря, покажут минимум на 10 градусов меньше, чем в первой половине дня пятницы, 12 декабря — минус три-пять градусов Цельсия против плюс трех-пяти. В некоторых районах Московской области в субботу будет еще холоднее — до минус семи днем и до минус девяти в ночные часы.

В воскресенье, 14 декабря, и в начале следующей недели понижение температуры продолжится. По ночам будет холодать до минус 10−12 градусов, а днем воздух будет прогреваться до минус четырех-девяти. «Это уже такая январская погода, настоящая, да. И уже, начиная с воскресенья, отклонение температуры от нормы на три-четыре градуса (ниже нормы)», — заключил синоптик.

Ранее в этот же день синоптик Александр Шувалов предупредил жителей столицы о гололеде, который ожидается вечером в пятницу, 12 декабря.

