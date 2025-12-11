Москвичей предупредили об аномальном похолодании

По словам синоптика, температура в конце недели резко упадет до минусовых показателей. Так, столбики термометров в субботу, 13 декабря, покажут минимум на 10 градусов меньше, чем в первой половине дня пятницы, 12 декабря — минус три-пять градусов Цельсия против плюс трех-пяти. В некоторых районах Московской области в субботу будет еще холоднее — до минус семи днем и до минус девяти в ночные часы.