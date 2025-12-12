Жителей Японии предупредили о возможном цунами

10 декабря землетрясение магнитудой 6,5 произошло на острове Хонсю в Японии. Эпицентр землетрясения находился в 102 км к северо-востоку от города Хатинохе, население которого составляет порядка 220 тыс. человек, очаг сейсмологического явления залегал на глубине 34 км.