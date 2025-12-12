Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Жителей Японии предупредили о возможном цунами

Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано у северо-восточной префектуры Аомори в Японии, есть угроза возникновения цунами высотой 1 метр. Об этом сообщило японское национальное метеорологическое управление.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 69% 758 мм рт. ст. +2°
Источник: Газета.Ру

Очаг залегал на глубине 20 км. Предупреждение об угрозе цунами действительно также для жителей побережья префектур Мияги, Иватэ и Хоккайдо.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

10 декабря землетрясение магнитудой 6,5 произошло на острове Хонсю в Японии. Эпицентр землетрясения находился в 102 км к северо-востоку от города Хатинохе, население которого составляет порядка 220 тыс. человек, очаг сейсмологического явления залегал на глубине 34 км.

9 декабря жителей Японии призвали подготовиться к новой волне землетрясений, которые могут возникнуть в ближайшее время. По мнению специалистов, вероятность возникновения крупного землетрясения вдоль Курильской и Японской впадин выше обычного.